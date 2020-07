Mundo

África do Sul ultrapassa barreira dos cinco mil mortos pela Covid-19

A África do Sul, o país mais afectado pela pandemia da Covid-19 no continente africano, ultrapassou a barreira dos cinco mil mortos, segundo os números oficiais divulgados ontem.

Fotografia: DR

O país registou, no espaço de 24 horas, 85 novas mortes relacionadas com o novo coronavírus, elevando o número de mortes para 5.033 desde o início da doença.

Um total de 13.449 novos casos de infecção foram também oficialmente diagnosticados num só dia, elevando o número total de casos para 364.328, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Até à data, a África do Sul é o quinto país do mundo mais afectado pela pandemia em número de casos confirmados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, pediu às pessoas para respeitarem o distanciamento social, afirmando-se "muito preocupado" com o laxismo observado, numa altura em que as contaminações estão a aumentar muito.

"O Governo mobilizou todos os recursos" para combater a pandemia, disse num comunicado divulgado no sábado.

E advertiu: "Mas o Governo não pode gerir isto unilateralmente. Vemos que o distanciamento físico é pouco ou nada respeitado. O uso de máscaras é abandonado ou as máscaras são mal colocadas. Isto terá um impacto directo sobre o número (de casos) nas próximas semanas".

O pico da pandemia é esperado nas próximas semanas no país e o ministro salientou que a capacidade de "quebrar o ciclo da infecção" depende da vontade de os sul-africanos se manterem "concentrados e disciplinados".

As autoridades tinham imposto em finais de Março um confinamento rigoroso, mas as medidas têm sido gradualmente flexibilizadas para evitar um colapso da economia da principal potência industrial do continente.

Desde o final de Dezembro, a Covid-19 já causou mais de 600 mil mortes em todo o mundo, de acordo com um balanço da AFP.

Encerramento das escolas

Os cinco principais sindicatos de professores da África do Sul pediram o encerramento imediato de todas as escolas, numa altura em que os casos de coronavírus continuam a aumentar.

Os sindicatos querem ver aplicada a medida até ao final do mês de Agosto, altura em que se prevê, numa visão mais optimista, o pico da pandemia, conforme escreve o jornal “Sunday Times” na sua última edição.

No dia 1 de Junho, os alunos das sétima e décima segunda classes retornaram às aulas, mas, alguns dias depois, muitos estabelecimentos de ensino foram forçados a encerrar por não apresentarem as condições exigidas pelo Departamento de Saúde, concernente as medidas preventivas contra a pandemia.

Sem muitos detalhes, o Departamento de Educação dá conta de que vários alunos foram contaminados, enquanto que diversos professores perderam a vida após contraírem o vírus.

A ministra da Educação Básica, Angie Motshekga, encontra-se sob grande pressão, com os sindicalistas a pedirem de si propostas que visam preservar a vida das crianças.

No dia 8 de Julho, os alunos dos demais níveis de ensino de base retornaram igualmente às aulas.

A ministra Motshekga foi convidada, no final de semana, a pontualizar o Parlamento so-bre a situação actual do departamento que dirige.

Na ocasião, a ministra informou que "cerca de 16 mil professorespossuemcomorbidades, colocando-os em maior risco, caso venham a contrair a Covid-19".

Aguarda-se por um pronunciamento oficial, após a realização, no dia 18, de uma reunião do Conselho de Ministros da Educação.