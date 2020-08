Mundo

África lança ferramentas para avaliar impacto da pandemia

O África CDC e a agência African Risk Capacity (ARC) anunciaram ontem o lançamento de duas ferramentas para avaliar o potencial impacto e a propagação da Covid-19 no continente através da simulação de diferentes cenários para cada país.

África lança ferramentas para avaliar impacto da pandemia

Fotografia: DR

Uma das ferramentas ajudará na modelagem do impacto potencial do surto usando conjuntos específicos de cenários e suposições, enquanto a outra permitirá fazer simulações de diferentes cenários de propagação da Covid-19 para cada país.

De acordo com os responsáveis pela iniciativa, “as ferramentas ajudarão os Estados membros da União Africana a avaliar a magnitude potencial da Covid-19 nos seus países e a tomar decisões sobre a resposta apropriada para mitigar os riscos”.

“A pandemia gerou consequências sócio-económicas sem precedentes com a reversão de conquistas de desenvolvimento conseguidas com dificuldade. Por isso, África é particularmente desafiada nos esforços para lidar com o fardo da morte”, disse Mohamed Beavogui, director-geral da ARC e secretário-geral adjunto das Nações Unidas.

Nesse sentido, prosseguiu, “os governos e instituições podem alavancar nas novas ferramentas a concepção de respostas políticas atempadas e mais informadas à pandemia”.

Desenvolvidas por especialistas da ARC com contribuições do África CDC, Or- ganização Mundial de Saúde para África e outros parceiros, as ferramentas têm a capacidade de usar casos reais notificados diariamente para gerar o número cumulativo semanal de infecções, hospitalizações e mortes para cada Estado-membro durante um período de três anos e a distribuição diária de casos por estágios de doença ao longo de um período de 300 dias.

Desde que o primeiro caso da Covid-19 em África foi confirmado, a 14 de Fevereiro de 2020, a pandemia propagou-se aos 55 Estados-membros da União Africana, com crescente impacto negativo na saúde e no bem-estar socioeconómico das populações.

“A África precisa de um mecanismo para informar melhor os Estados-membros sobre a epidemiologia da doença e o impacto das intervenções não farmacêuticas disponíveis para que possam implementar políticas e programas apropriados”, defendem os promotores. O director do Centro Africano para o Controle e Prevenção de Doenças (África CDC), John Nkengasong, sublinhou a importância da construção de modelos no planeamento, da resposta às pandemias.

“No entanto, a modelagem é baseada em premissas e os modelos dependerão das premissas usadas para desenvolvê-los”, disse, apelando aos Estados-membros “para que continuem a fornecer-nos os dados necessários para fazer os modelos para cada país do continente”, disse.

O número de mortes por Covid-19 em África atingiu ontem as 23.253 e o continente regista mais de um milhão de infectados pela doença, que afecta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.