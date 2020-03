África precisa de paz para o desenvolvimento

Bié recebe milhões de manuais gratuitos

Alunos do ensino primário na província do Bié estão a receber manuais escolares para o presente ano lectivo. São mais de três milhões de livros para serem distribuídos em toda a província, mas os estudantes do município do Cuemba, por enquanto, vão aguardar por falta de transporte, informou ao Jornal de Angola o director em exercício do sector, Francisco Machado.