África regista 100 eventos graves de saúde pública

África regista anualmente perto de 100 eventos gra-ves de saúde pública, como o ébola na RDC ou as consequências do ciclone Idai, cujas vítimas foram on-tem recordadas no fórum da Organização Mundial de Saúde (OMS), em Cabo Verde.

A epidemia de ébola que afecta a RDC é um dos eventos que fustiga o continente africano

Fotografia: DR

No discurso de abertura do II Fórum da OMS para a Saúde no continente africano, a directora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, apontou os efeitos do ciclone Idai, e “o segundo maior surto do vírus do ébola”, que afecta a RDC, como exemplos de eventos que fustigam o continente africano.

A epidemia de febre he-morrágica ébola ultrapassou os mil casos e causou 629 óbitos, desde Agosto de 2018, enquanto a passagem do ciclone Idai, há cerca de 10 dias, em Moçam-

bique, no Zimbabwe e no Malawi fez pelo menos 761 mortos.

Por proposta de Matshidiso Moeti, as centenas de participantes do fórum cumpriram um minuto de silêncio em memória das vítimas destes dois eventos.

Em relação ao surto do vírus do ébola, a directo-ra regional da OMS para África congratulou-se com o facto de existirem hoje “novos instrumentos”, como a vacina e terapias experimentais.

A cobertura universal da saúde, tema deste en-contro internacional é, para Matshidiso Moeti, um desafio que não deve ser abandonado e uma matéria em que “há ainda muito a fazer”.

A responsável enalteceu os avanços alcançados por Cabo Verde em matéria de saúde, afirmando que os mesmos são “uma inspiração” e devem ser “um exemplo”.

/>“Queremos aprender e retirar ensinamentos para melhorar a saúde dos cidadãos”, disse.

Sobre estes indicadores de Cabo Verde, o ministro da Saúde e da Segurança Social do país anfitrião, Arlindo do Rosário, disse que o arquipélago pode fazer mais e melhor.

Neste sentido, anunciou a intenção de reduzir a taxa de mortalidade infantil, que actualmente se situa nos 15,8 por mil nados vi-vos, para os 13 por mil na-dos vivos.

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que também começou a intervenção manifestando pesar “pelas vítimas do desastre natural que tem assolado Moçambique, Zimbabwe e Malawi”, enalteceu os avanços registados no país, classificando este percurso como “muito positivo”.

Contudo, ressalvou, “te-

mos consciência de que uma parcela importante de cabo-verdianos ainda não beneficia de todos os cuidados de saúde de que necessita”.

“Acreditamos que persistindo na perspectiva de uma estreita articulação das políticas de saúde com a dinâmica dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 das Nações Unidas), o desafio de combate às desigualdades ganhará um impulso decisivo”, acrescentou o Presidente da República.