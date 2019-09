Mundo

África rende última homenagem ao ex-Presidente Robert Mugabe

Dez chefes de Estado e de Governo, 11 ex-Presidentes e representantes de mais de 80 países testemunharam, ontem, o funeral de Estado de Robert Mugabe, reconhecido por muitos por ter liderado a independência do Zimbabwe e contribuído para a liberdade dos povos africanos. Mugabe faleceu no última dia 6, em Singapura.

Presidente da República esteve nas exéquias de Mugabe

Fotografia: DR

“Vamos pôr as nossas diferenças de lado e unir-nos para lembrarmos o passado e olharmos o futuro”, disse o Presidente do país, Emmerson Mnangagwa, durante a cerimónia, que juntou, no Estádio Nacional, milhares de pessoas. As autoridades zimbabweanas anunciaram a construção, em 30 dias, de um mausoléu onde repousarão os restos mortais de Mugabe.

Angola presente



O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, assistiu, ontem, em Harare, às exéquias do ex-Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, em cerimónia realizada no Estádio Nacional dos Desportos.

Além do Presidente João Lourenço, que se fez acompanhar da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, a cerimónia fúnebre de Robert Mugabe foi testemunhada por vários Chefes de Estado e de Governo, Vice-Presidentes e antigos Presidentes africanos.

Sexta-feira, após a chegada a Harare, João Lourenço assinou o livro de condolências, aberto no Aeroporto Internacional Robert Mugabe.

Na ocasião, falando à imprensa, o Chefe de Estado angolano considerou Robert Gabriel Mugabe “uma figura de destaque no processo de luta de libertação dos povos do continente africano”.

“O Presidente Mugabe é uma das figuras de destaque no processo de luta de libertação dos nossos povos, não só aqui, nesta região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), mas, de uma forma geral, no continente”, disse João Lourenço.

O Chefe de Estado acrescentou que "o povo angolano está com um sentimento de pesar pelo facto de o continente africano ter perdido um dos seus melhores filhos."

À chegada a Harare, o Chefe de Estado angolano foi recebido pelo ministro zimbabweano dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional, Sibusiso Busi Moyo.

O embaixador de Angola no Zimbabwe, Agostinho Tavares da Silva Neto, esteve, igualmente, presente no acto de recepção do estadista angolano.

O Chefe de Estado angolano teve, à margem das cerimónias fúnebres, um encontro de cortesia com o homólogo do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, no Palácio Presidencial, em Harare.

João Lourenço regressou ao princípio da noite de ontem a Luanda.