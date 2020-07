Mundo

África Subsaariana com média semanal de 4.500 novas infecções por HIV

Uma média semanal de 4.500 adolescentes e jovens ficaram infectadas com HIV, no ano passado, na África Subsaariana, onde mulheres e raparigas representaram 59 por cento das novas infecções, segundo dados da ONUSIDA.

Fotografia: DR

De acordo com o relatório anual da agência das Nações Unidas para o VIH/Sida (ONUSIDA), as mulheres e raparigas continuam a ser as mais afectadas pela doença na África Subsaariana, tendo representado 59 por cento das novas infecções registadas na região em 2019. Em média, adianta o documento, 4.500 adolescentes e jovens mulheres com idades entre os 15 e os 24 anos ficaram infectadas por semana.

Na África Austral e Oriental, três em cada cinco novas infecções ocorreram entre mulheres, e a incidência de infecções por HIV entre os 15 e 24 anos permanece "excessivamente elevada", de acordo com o relatório, que aponta que as raparigas têm 2,5 vezes mais probabilidades do que os rapazes de contrair infecções. Apesar disso, o relatório aponta que, quando consideradas as infecções totais, a região fez progressos, registando uma redução de 38 por cento nas novas infecções desde 2010.

A implementação de programas de despistagem e tratamento do HIV reflectiu-se numa diminuição de 49 por cento de mortes relacionadas com a sida desde 2010, uma redução mais acentuada do que em qualquer outra região. No entanto, estima-se que, mesmo assim, morreram 300 mil pessoas devido a doenças relacionadas com a sida. Os dados indicam que 72 por cento das pessoas que vivem com HIV na África Austral e Oriental estão em tratamento e 65 por cento suprimiram a carga viral da doença.

O relatório aponta que a região está a aproximar-se dos objectivos em matérias de testes e tratamentos com sete países a terem alcançado a meta - Botswana, Esuatini, Namíbia, Ruanda, Uganda, Zâmbia e Zimbabué - e três outros muito próximos dela - Quénia, Maláui e a Tanzânia. O objectivo estabelecido para 2019 era conseguir diagnosticar 90 por cento de população infectada, colocar 90 por cento da população diagnosticada em tratamento antirretroviral e ter 90 por cento dos doentes com carga viral indetectável.

Entre os países lusófonos desta região, Angola tem 62 por cento de doentes diagnosticados e 44 por cento em tratamento, enquanto Moçambique atingiu 77 por cento de diagnósticos, 77 por cento de doentes em tratamento antirretroviral e 75 por cento dos doentes com carga viral suprimida. Na região da África Ocidental e Central, as mulheres e raparigas representaram 58 por cento das 240 mil novas infecções estimadas em 2019.

Cerca de dois terços das novas infecções por VIH entre adultos registaram-se entre trabalhadores do sexo (19%), homossexuais e outros homens que fazem sexo com homens (21%), clientes de trabalhadores do sexo e parceiros sexuais destes (27%). Estima-se que apenas 58 por cento das mulheres grávidas com HIV receberam terapia antirretroviral para prevenir a transmissão, entre as coberturas mais baixas do mundo, aponta o documento.

A grande maioria das novas infecções infantis pelo HIV na região ficou a dever-se à baixa cobertura da terapia antirretroviral entre as mulheres grávidas infectadas: 60 por cento das infecções infantis em 2019 ocorreram porque as grávidas seropositivas não receberam medicamentos antirretrovirais durante a gravidez (42%) ou durante a amamentação (18%).

Globalmente, desde 2010, as novas infecções pelo HIV na região diminuíram 25 por cento e as mortes relacionadas com a sida caíram 37 por cento. O relatório refere que a região continua muito longe de atingir os objectivos 90-90-90, com apenas 58 por cento das pessoas que vivem com HIV a terem acesso à terapia antirretroviral em 2019. Entre os países de língua portuguesa da região, Cabo Verde apresenta 94 por cento de doentes diagnosticados entre os rapazes e homens com mais de 15 anos e 53 por cento de população infectada com a carga viral suprimida.

Na Guiné-Bissau, a percentagem de doentes diagnosticados é de 54 por cento, sendo que 75 por cento destes estão a fazer tratamento. Os doentes diagnosticados atingem os 69 por cento na Guiné Equatorial, 52 por cento dos quais estão a ser tratados com antirretrovirais. O relatório não apresenta dados para São Tomé e Príncipe. A ONUSIDA concluiu que o "mundo está muito atrasado na prevenção de novas infecções pelo HIV", estimando em cerca de 1,7 milhões o número de pessoas recentemente infectadas com o vírus, mais de três vezes o objectivo global traçado.

No ano passado, 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas com a sida e 12,6 milhões dos 38 milhões de pessoas que vivem com HIV não tiveram acesso a tratamento. O relatório assinala ainda os "sérios impactos" da pandemia de covid-19 na resposta à sida, considerando que os seus efeitos poderão ser ainda piores.

Uma interrupção completa de seis meses nos tratamentos do HIV, provocada pela pandemia, poderia causar mais de 500 mil mortes adicionais na África Subsaariana durante o próximo ano (2020-2021), trazendo a região de volta aos níveis de mortalidade da sida de 2008, estimam as Nações Unidas.

A ONUSIDA apelou, por isso, aos países para que aumentem os financiamentos para a luta contra as duas doenças. Em 2019, o financiamento para HIV caiu sete por cento em relação a 2017, para 18,6 mil milhões de dólares (cerca de 16 mil milhões de euros). "Este recuo significa que o financiamento está 30% aquém dos 26,2 mil milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de euros) necessários para responder eficazmente ao HIV em 2020", adianta a organização.