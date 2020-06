Mundo

África tem os conflitos mais negligenciados

Nove das 10 crises mais negligenciadas no mundo encontram-se no continente africano, declarou, hoje, o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC), organização humanitária.

Fotografia: DR

Camarões, RDC e Burkina Faso albergam as crises ligadas à deslocação mais negligenciada à escala mundial, de acordo com a última lista anual do NRC divulgada na capital ganense, Accra, citada pela Reuters. Pelo segundo ano consecutivo, os Camarões ocupam a primeira posição dos conflitos mais negligenciados no mundo, refere o NRC no site de Internet.

“As crises profundas que representam os milhões de pessoas deslocadas das habitações e localidades são, no entanto, mais sub-financiadas, mais ignoradas e têm menos interesses prioritários à escala planetária”, aponta. “Elas são vítimas de falta de interesse e atenção, nos planos político e diplomático, de cobertura mediática insuficiente e ausências de ajudas humanitárias.

“Apesar do facto de estarem confrontadas com uma miríade de emergências, os apelos a favor de ajudas para estas crises caem muitas vezes nos ouvidos de surdos”, sublinha o secretário-geral do NRC, Jan Egeland. O NRC prevê que as crises humanitárias que abalam estes países africanos vão agravar-se durante todo este ano e podem ser exacerbadas pela pandemia da Covid-19 que afecta milhares de pessoas, no mundo.