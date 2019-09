28 alunos mortos em incêndio numa escola são todos guineenses

Sagrada e Libolo jogam com propósitos diferentes

Sagrada Esperança, 12º na tabela classificativa, com três pontos, e Recreativo do Libolo, quarto com nove, defrontam-se, hoje às 15h00, na cidade do Dundo, determinados em materializar propósitos diferentes, na partida de destaque da quinta jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola’2019/20.