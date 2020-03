Mundo

37 jihadistas condenados à pena de morte no Egipto

O tribunal penal do Cairo condenou, ontem, à morte, em primeira instância, 37 alegados membros do grupo jihadista Ansar Bait al-Maqdis, acusados de actos terroristas.

A agência noticiosa oficial Mena referiu ser esta a primeira sentença, num caso com mais de 200 acusados de pertencerem àquele grupo radical e perpetrarem ataques contra membros do Exército e da Polícia, entre outras acções.

Os 37 condenados foram considerados culpados de "assassínios de oficiais da Polícia, tentativa de assassínio do ex-ministro do Interior, Mohamed Ibrahim e ataques a instalações de segurança em várias províncias" nos últimos anos.

A Procuradoria-geral também os acusou de "espionagem" a favor do movimento islamita palestiniano Hamas, que governa a Faixa de Gaza, na fronteira com a península egípcia do Sinai.

Segundo uma fonte judicial, entre os condenados encontra-se Hisham al Ashmawy, a quem foi atribuído o ataque que matou o procurador-geral Hisham Barakat, em meados de 2015, pelo qual foi sentenciado à morte por um tribunal militar em Novembro de 2019.

Além dos condenados à morte por enforcamento, foram sentenciadas 61 pessoas a prisão perpétua e 87 a penas entre cinco e 15 anos, enquanto 20 morreram na prisão, acrescentou a fonte.

A Procuradoria-geral iniciou este caso, em Maio de 2014, acusando mais de 200 dirigentes e membros do Ansar Bait al-Maqdis ("Defensores de Jerusalém"), e ordenando a detenção de 102 suspeitos.

O grupo jihadista foi responsabilizado por diversos atentados após o derrube do ex-Presidente islamita Mohamed Morsi no golpe de Estado de 3 de Julho de 2013, com o início de uma repressão implacável aos seus apoiantes.

Em 2014, o Ansar Bait al-Maqdis jurou lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico e alterou a designação para Wilayat Sina (Província do Sinai), a principal zona de implantação e onde as Forças Armadas egípcias promovem, desde então, uma operação em larga escala contra os grupos radicais.