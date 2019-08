Mundo

78 casos de pirataria no Golfo da Guiné

Florentine Ukonga, que discursava na abertura do Seminário sobre a Estratégia Marítima Integrada da Região do Golfo da Guiné, disse que a pirataria, a imigração ilegal, a pesca não regulada e ilegal e a poluição continuam a fazer parte dos desafios da organização.

Segundo Florentine Ukonga, além da Nigéria, o Togo, Benim e Camarões são os países mais afectados pela pirataria.

A secretária executiva da Comissão do Golfo da Guiné, citando relatórios internacionais, frisou que os mesmos indicam que 73 por cento de todos os sequestros no mar e 92 por cento dos casos com reféns também ocorrem no Golfo da Guiné.

“Piratas armados nessas áreas de alto risco (do Golfo da Guiné) sequestraram 27 tripulantes no primeiro semestre de 2019 e 25 no mesmo período de 2018”, disse Florentine Ukonga, apelando aos Estados-membros o reforço da cooperação para “aproveitar as oportunidades que foram desperdiçadas ao não se assegurar esta região”.

Em declarações à imprensa, o secretário executivo-adjunto da Comissão do Golfo da Guiné, Gilberto Veríssimo, apontou a necessidade de actuações comuns dos Estados-membros, em casos que têm a ver com a estratégia marítima integrada.

“Quando se fala em estratégia marítima pensa-se sempre em segurança, mas é mais do que segurança, e é por isso que estamos a fazer uso do termo de integração, porque a questão relacionada com o ambiente também deve ser considerada, disse Veríssimo.