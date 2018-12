Mundo

O Presidente chinês, Xi Jinping, terminou ontem a visita de Estado a Portugal com um encontro e almoço com o Primeiro-ministro português, António Costa, no Palácio Nacional de Queluz.

Chefe de Estado chinês manteve encontro com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo

Xi Jinping agradeceu a gentileza com que foi recebido e envia os melhores votos do povo chinês ao povo português. O Presidente chinês falou em “extensos consensos”, referindo “resultados concretos” para o relacionamento entre China e Portugal. “Um novo ponto de estabilidade, aprofundar a cooperação e elevar a parceria estratégica para outro patamar”, afirmou.

O líder chinês destacou a necessidade de criar mais energia na estratégia de desenvolvimento, implementar bem os processos existentes, de aperfeiçoar os mecanismos de cooperação e de “explorar juntos os terceiros mercados”.

“Esta é a última paragem da minha visita. Senti as aspirações, expectativas dos povos de todos os países pela paz, estabilidade e pelo desenvolvimento e prosperidade e por uma vida melhor. Embora o mundo actual esteja a enfrentar diversos desafios, a China vai aderir sempre ao princípio do respeito mútuo”, referiu Xi Jinping.

Os 17 acordos de cooperação foram assinados após o encontro entre Xi Jinping e António Costa, com os respectivos signatários a trocar as pastas com as assinaturas e a cumprimentarem-se, sob o aplauso dos presentes.

No primeiro dia da visita, Xi Jinping esteve reunido com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo-o convidado para uma visita de Estado à China em Abril de 2019. Marcelo confirmou ter aceitado o convite, no âmbito da assinatura de um protocolo de memorando ao abrigo do programa Uma Faixa, Uma Rota (a nova rota da seda), num ano que será também o de Portugal na China e da China em Portugal.

O Primeiro-ministro português, António Costa, diz que foi possível dar “passos concretos no estreitamento das relações” com a China. Um facto manifestado pela diversidade dos 17 acordos de cooperação assinados, “que mobilizaram não só o Governo, mas também as empresas, as universidades, as autarquias”, garantiu.

Após o encontro com Xi Jinping, Costa lembrou uma “relação de confiança com a China”, recordando que a visita do Presidente chinês ocorreu no ano antes da celebração dos 40 anos de relações diplomáticas e de 20 anos da entrega de Macau à China. Uma relação de cinco séculos, referiu.

“Não é uma relação só bilateral, Governo a Governo, mas do conjunto da sociedade portuguesa”, referiu Costa. “São dois passos em frente que conseguimos dar, com cada novo encontro”, disse.

O Primeiro-ministro lembrou, por exemplo, a importância do acordo de produção, em Portugal, de micro-satélites, que considera muito promissor.

“Com a visita do Sr. Presidente estão criadas as condições para podermos reforçar as nossas relações bilaterais, do ponto de vista económico, do ponto de vista povo a povo, e do ponto de vista cultural”, referiu António Costa.

Dois dias, dezassete acordos

O Presidente da República Popular da China considerou ontem que a reunião com António Costa foi “amistosa e proveitosa”, numa referência aos 17 acordos para a cooperação que foram assinados.

Com os vários “consensos” em plano de fundo, Xi Jinping voltou a afirmar – à imagem do que já tinha feito ontem, no primeiro dia da visita a Portugal, ao lado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa – que as relações entre os dois países “se encontram no seu melhor momento histórico”. No segundo e último dia da visita a Portugal, o líder chinês lembrou igualmente o 40º aniversário desde o estabelecimento das relações bilaterais e a importância de expandir as áreas de colaboração entre os países. Palavras fortes de Xi Jinping, que mostrou a vontade de “elevar incessantemente o nível de confiança mútua” e fomentar “ganhos partilhados” entre os países. O Presidente chinês enfatizou a ideia da colaboração portuguesa na iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota” e prometeu empenhar-se no reforço do “multilateralismo e do livre comércio”.

A visita a Portugal aconteceu na fase final de um périplo por vários países, e isso mesmo foi destacado por Xi Jinping. “Portugal é a minha última paragem desta visita à Europa, América Latina e Caraíbas, e a participação na cimeira do G20 em Buenos Aires. Senti as aspirações e expectativas dos povos de todos os países de paz e estabilidade mundiais”.