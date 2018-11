Mundo

Abatido um dos principais líderes jihadistas em Mpoti

Em mais uma ofensiva contra as posições jihadistas no Mali, desencadeada pelas tropas francesas estacionadas no país com o apoio do Exército governamental, foi anunciada a morte de Amadou Koufa, um dos principais e mais perigosos líderes terroristas.

Fotografia: DR

Segundo um comunicado do Exército maliano, a morte de Amadou Koufa ocorreu na região de Mpoti na sequência de uma operação na qual também morreram outros 30 rebeldes.

Considerado um clérigo radical membro da Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, Amadou Koufa, foi responsável por frequentes ataques que o grupo efectuou no interior do Mali e no vizinho Burkina Fasom, provocando a morte a centenas de pessoas em ambos os países.