Angola busca investimentos fora do sector dos petróleos

A principal mensagem de Angola aos investidores belgas, durante a visita do Presidente João Lourenço, que inicia segunda-feira, é atrair investimentos para as áreas que proporcionem o crescimento do país em sectores fora do petrolífero, disse este domingo, em Bruxelas, o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior.