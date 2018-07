Mundo

Acordado o regresso de Riek Machar à vice-presidência

O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, voltará a ocupar o cargo de Vice-Presidente da República quatro anos após a sua demissão, quando foi acusado de preparar um golpe de Estado contra o Presidente Salva Kiir.

Riek Machar confirma acordo com Salva Kiir

Fotografia: DR

Os detalhes do entendimento serão discutidos a partir de hoje, durante reuniões marcadas para a cidade de Cartum, a capital sudanesa.

Machar e Kiir reuniram-se sábado, em Entebbe, no Uganda, na presença dos Presidentes ugandês, Yoweri Museveni, e sudanês, Omar al-

-Bechir, na sequência do diálogo iniciado nas últimas semanas, com vista a pôr fim à guerra civil que assola o país.

Foi igualmente acordada a existência de quatro vice-presidentes, sendo os dois actuais, mais Machar, devendo a quarta posição ser preenchida por uma mulher de um partido da oposição ainda por determinar, segundo um comunicado do Ministério sudanês dos Negócios Estrangeiros.