Acordo de paz está em boa fase

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse ontem que o pacote sobre a descentralização e os assuntos militares nas negociações de paz com a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO) está em fase de conclusão.

Filipe Nyusi, que falava numa cerimónia da Polícia no Comando da Unidade de Intervenção Rápida, afirmou que esteve em contacto com o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, mas não avançou detalhes sobre a conversa nem sobre as negociações entre as delegações das duas partes em Maputo.

A descentralização é um dos principais temas nas negociações de paz entre o Governo e a RENAMO, a par da integração dos homens do braço armado da oposição nas Forças Armadas Moçambicanas.

Depois de uma escalada no conflito militar no centro do país em 2015 e 2016, um cessar-fogo foi decretado pelo líder da oposição, Afonso Dhlakama, em Dezembro de 2017 e as relações entre o líder da RENAMO e o Presidente de Moçambique melhoraram.

As negociações para um novo acordo de paz ficaram marcadas por um aperto de mãos entre ambos a 6 de Agosto, quando Filipe Nyusi se deslocou à Serra da Gorongosa para um encontro de cerca de duas horas com Afonso Dhlakama.