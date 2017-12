Mundo

Acordo põe fim ao conflito no Sudeste do Congo

Um acordo de cessar-fogo e fim de hostilidades foi assinado no sábado entre o Governo congolês e os rebeldes da região de Pool, no Sudeste do Congo, que se sublevaram em Abril de 2016 contra o poder central.

Forças da rebelião vão ser reenquadradas na sociedade

Fotografia: DR

Representantes do Governo congolês e do líder rebelde Frédéric Bintsamou, também conhecido como pastor Ntumi, assinaram o acordo em Kinkala, a 70 quilómetros a sul de Brazzaville, antes de realizar uma conferência de imprensa na capital do Congo, de acordo com um correspondente da agência de notícias AFP.

O ministro congolês do Interior, Raymond Zéphyrin Mboulou, supervisionou a assinatura do acordo com representantes do pastor Ntumi.

“O acordo entra em vigor hoje (sábado)”, disse aos jornalistas o representante dos rebeldes, Jean-Gustave Ntondo, secretário-geral do Conselho Nacional de Republicanos (CNR), a formação política do pastor Ntumi.

Os rebeldes de Pool, uma região fértil a sul de Brazzaville, pegaram em armas para contestar a reeleição do Presidente Denis Sassou Nguesso, em Abril de 2016.

Os ataques armados dos rebeldes e a resposta militar deixou 138.000 pessoas em situação humanitária difícil, neste país da África Central de apenas cinco milhões de habitantes.

A violência também parou, em Novembro de 2016, a ligação dos comboios entre Brazzaville e Ponta Negra, o principal eixo ferroviário do país. O conflito impediu a realização das eleições parlamentares de Julho em nove dos 14 círculos eleitorais em Pool.

Segundo o acordo, o pastor Ntumi comprometeu-se a “facilitar a devolução das armas detidas pelos ex-combatentes” e de “não criar obstáculos” para a restauração da autoridade estadual em Pool.

O Governo comprometeu-se a garantir “o processo de desmobilização e de reintegração profissional, social e económica dos ex-combatentes após a devolução das armas”.

Brazzaville também garantiu “o reassentamento das populações em suas localidades de origem” e a “livre circulação de pessoas, bens e serviços” em Pool.