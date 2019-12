Mundo

Activista político detido sem qualquer acusação

O activista equato-guineense Luís Nzó está detido há mais de três semanas sem acusação e sem que as autoridades tenham dado resposta a um “habeas corpus” interposto, denunciaram, hoje, à Lusa os seus advogados.

Governo de Obiang Nguema é acusado de perseguição a opositores

Fotografia: DR

“Ele regressava a casa com os seus filhos no passado dia 6 ao fim da tarde quando foi abordado pela Polícia. Levaram-no primeiro à Presidência e daí ao comissariado central da Polícia, que chamam Guantánamo, e aí o têm detido até hoje, mas não o acusam de nada”, disse Angél Obama, um dos advogados de Luís Nzó.

Até agora, o activista não foi conduzido a um juiz ou submetido a qualquer interrogatório formal, indicou também a advogada Maria Jesus Bikene Obiang.

A situação foi confirmada por Jerónimo Ndong Mesi, secretário-geral da União Popular, e amigo pessoal de Luís Nzó.

Ndong Mesi visita o activista todos os dias e confirmou à Lusa que ele “foi detido no dia 6 e até hoje não lhe disseram nada”.

“O grave no país é que se sequestre pessoas e não se diga nada”, sublinhou Angél Obama. “Por isso interpusemos o ‘habeas corpus’. Se se detém alguém não só tem que haver um argumento judicial, como a pessoa detida tem que ser apresentada a um juiz”.

“Na actual situação, Luís Nzó está sequestrado. A intenção deste ‘habeas corpus’ foi a de forçar a acusação ou a libertação após mais de 72 horas de detenção”, mas ninguém dá qualquer resposta. Nada!”, disse a mesma fonte.

“Ele está detido num comissariado da Polícia. Não houve qualquer interrogatório formal. Após uma detenção, a Polícia deve fazer um atestado, também não o fez”, explicou Angél Obama.

“O grave é que ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Não se sabe até quando vão mantê-lo detido. Estamos em período de férias judiciais até 15 de Janeiro, mas numa situação destas, como a do caso do Luís, isso não pode ser argumento para a ausência de decisão”, defendeu.

No momento da interpelação, Nzó terá sido questionado pela Polícia sobre duas mensagens que tinha no seu telemóvel. Numa delas dava conta de que o Chefe de Estado, Teodoro Obiang, não iria participar na Cimeira do Clima, realizada no início do mês em Madrid, e na outra dava voz ao rumor de que o Presidente equato-guineense tinha assistido pessoalmente à tortura de sequestrados, envolvidos na alegada tentativa de golpe de Dezembro de 2017.

“Os agentes perguntaram-lhe como sabia que o Presidente tinha assistido à tortura dos sequestrados e como sabia que não iria a Madrid e ele disse que o sabia pelas redes sociais, que eram rumores. Mas aqui é sempre assim, nunca se sabe nada, só há rumores”, explicou Bikene Obiang.

Angél Obama e Jerónimo Ndong Mesi confirmam a alegada razão da detenção. O advogado equato-guineense Ponciano Mbomio Nvó denunciou, no final de Novembro, a detenção de quatro opositores ao Presidente Teodoro Obiang, adiantando que tinham sido “sequestrados” no Sudão do Sul e levados para as cadeias na Guiné Equatorial.

Entre esses quatro elementos da oposição sequestrados, “dois são ex-militares do Exército espanhol, quer dizer são guineenses, mas com nacionalidade espanhola”, disse também.

As mensagens encontradas no telemóvel de Luís Nzó, segundo o que a Polícia terá transmitido ao próprio, referir-se-iam a estes quatro opositores, que teriam sido “torturados na presença” do próprio Chefe de Estado, de acordo com as informações coincidentes das três fontes contactadas pela Lusa.