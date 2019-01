Mundo

Acusada de crime de traição desmaia em pleno tribunal

Uma das suspeitas acusadas de traição no Uganda e coarguida do músico e político Bobi Wine no alegado apedrejamento do carro do Presidente Yoweri Museveni, desmaiou durante uma audição num tribunal naquele país.

Fotografia: DR

Caroline Nalubowa, empresária de 28 anos, desmaiou depois de ontem ter estado no banco dos réus por mais de duas horas, tendo sido retirada do tribunal por um outro acusado que lhe prestou os primeiros socorros, de acordo com a imprensa local.

Caroline Nalubowa compareceu no tribunal com outros 31 arguidos, entre os quais o músico e político Robert Kyagulanyi Ssentamu, também conhecido como Bobi Wine, tendo o julgamento sido adiado para 14 de Março. As acções das forças de segurança contra Bobi Wine aumentaram com a disputa política entre o Governo do Presidente Yoweri Museveni e uma geração jovem que teme que o Chefe de Estado pretenda governar para o resto de sua vida, apesar dos seus já 32 anos no poder do Uganda.



A agitação começou no início de Agosto, quando Bobi Wine e vários outros parlamentares foram acusados de traição por causa de um incidente com a comitiva do Presidente. Bobi Wine emergiu como uma poderosa voz da oposição entre os jovens frustrados com Museveni, especialmente depois de a Constituição ter sido mudada no ano passado para remover o limite de idade para os mandatos na Presidência.