Adesão a vistos para a Austrália

1º de Agosto quer desfazer liderança partilhada da prova

Com o objectivo de desfazer-se da partilha da liderança com o Petro de Luanda, o 1º de Agosto defronta o Cuando Cubango FC, amanhã às 15h00, no Estádio Municipal de Menongue, com a ambição de vencer, em partida de acerto do calendário da 15ª e última jornada da primeira volta do Girabola.