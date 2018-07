Mundo

Adiada a recepção de inscrições para eleições autárquicas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) moçambicana anunciou o adiamento do início da apresentação das listas de candidatura dos partidos políticos para as eleições autárquicas de 10 de Outubro, por ainda não ter sido aprovado um novo pacote eleitoral.

Fotografia: DR

O porta-voz da CNE, António Cuinica, disse em conferência de imprensa que os órgãos eleitorais aguardam que a Assembleia da República aprove uma nova legislação eleitoral para as autarquias, para que os partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos proponham candidatos para o escrutínio. A inscrição de candidatos devia decorrer de 5 a 27 do mês em curso. A Comissão Permanente da Assembleia da República de Moçambique adiou no mês passado uma sessão extraordinária do Parlamento, que havia sido convocada para 21 e 22 de Junho para a aprovação de um novo pacote eleitoral.

A Comissão Permanente da Assembleia da República adiou a sessão extraordinária atendendo a um pedido da bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.