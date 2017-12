Mundo

Adversário reconhece vitória de Weah

O Vice-Presidente cessante da Libéria, Joseph Boakai, felicitou ontem o seu rival, o senador e antiga estrela do futebol George Weah, pela vitória na segunda volta das presidenciais.

Antigo astro do futebol africano e internacional promete governar para todos

Fotografia: Seyllou | AFP

Boakai abre assim caminho a uma transição pacífica no país com uma história marcada por guerras civis.

“O meu amor pelo país é mais profundo que o meu desejo de ser Presidente. Foi por isso que há pouco liguei a George Weah para o felicitar enquanto vencedor do escrutínio presidencial”, declarou Boakai numa mensagem solene à nação.

“Respeito a vontade do povo, como foi anunciada pela Comissão Eleitoral Nacional”, que creditou Boakai com 38,5 por cento dos votos, contra 61,5 por cento para Weah, adiantou.

Rodeado pelos principais dirigentes do Partido Unido, a sua formação no poder na Libéria, Boakai disse que rejeitará “todas as tentativas de impor dor, dificuldade, agonia e incerteza”.

“O meu nome não será usado como desculpa para qualquer gota de sangue humano neste país”, disse ainda. A Libéria foi palco de guerras civis entre 1989 e 2003 que causaram 250.000 mortos.

George Weah, do Congresso pela Mudança Democrática (CCD), deverá tomar posse em 22 de Janeiro, marcando a primeira transição democrática em mais de 70 anos no país anglófono da África ocidental fundado por escravos norte-americanos.

Atacante estrela do Mónaco, PSG e do AC Milan nos anos 1990, George Weah, 51 anos, sucede a Ellen Johnson-Sirleaf, prémio Nobel da Paz em 2011, a primeira mulher Chefe de Estado em África.

Ellen Johnson esteve 12 anos na Presidência deste pequeno país, conduzindo a reconstrução depois da guerra civil.



Guterres e Macron felicitam Weah



O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e o chefe dos observadores da Comunidade Económica de Estados do Oeste da África (CEDEAO), o ex-Presidente do Gana, John Dramani Mahama, elogiaram a “celebração pacífica” das eleições e felicitaram o povo da Libéria pela “elevada” demonstração de civismo. Segundo Mahama, a participação na segunda volta das eleições foi de “cerca de 55 por cento”, após ter sido adiada durante sete semanas, devido a um recurso judicial apresentado pelo candidato que ficou em terceiro lugar.

Já o Presidente de França, Emmanuel Macron, deu os parabéns ao antigo futebolista George Weah “pela brilhante eleição” para a Presidência da Libéria.

“Felicidades para George Weah pela sua brilhante eleição e para todo o povo da Libéria pelo caminho percorrido em direcção à paz e à reconciliação”, escreveu o Chefe de Estado francês na sua conta de Twitter.

Na segunda volta das presidenciais realizadas terça-feira, George Weah, do Congresso pela Mudança Democrática (CCD), obteve 61,5 por cento dos votos, contra 38,5 por cento do Vice-Presidente Joseph Boakai, do Partido Unido, no poder na Libéria, segundo os resultados oficiais divulgados ontem pela Comissão Eleitoral Nacional da Libéria (NEC).

Cerca de 2,2 milhões de eleitores estavam inscritos nos cadernos eleitorais.

George Weah, de 51 anos, já tinha ficado em primeiro na primeira volta das eleições presidenciais, a 10 de Outubro, mas não logrou a maioria exigida.

“O povo liberiano elegeu claramente e, juntos, teremos confiança em relação ao resultado do processo eleitoral”, escreveu o antigo astro de futebol no Twiter depois de votar na capital Monróvia. Weah, único africano a ganhar a Bola de Ouro do futebol europeu (1995), disputou sem sucesso as presidenciais de 2005 e 2011, e também foi um candidato frustrado à vice-presidência na campanha de Winston Tubman. É senador desde 2014. “A NEC está feliz de que depois da votação, tudo continue em paz. Inclusive quem foi virulento nas redes sociais começou a mudar de tom”, disse na quinta-feira o seu director de comunicação, Henry Flomo.