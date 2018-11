Mundo

África do sul comissão de revisão parlamentar aprova emenda constitucional

A comissão conjunta de revisão constitucional do Parlamento sul-africano aprovou sexta-feira uma emenda à Constituição da África do Sul que autoriza o Estado a expropriar terras sem compensação e que visa, segundo o Governo, “corrigir ilegalidades resultantes do período do apartheid”.

A alteração constitucional obteve os votos favoráveis do Congresso Nacional Africano e do partido radical de esquerda Combatentes para a Liberdade Económica. A Aliança Democrática, principal força política de oposição, votou contra. O presidente da comissão parlamentar, Stan Maila, realçou a “necessidade de uma reforma agrária urgente e acelerada para corrigir as injustiças do passado entre os que ficaram privados das suas terras”. A reforma agrária é uma pretensão do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que expressou já o desejo de que a Constituição seja alterada. Ramaphosa pretende reequilibrar a estrutura de propriedade da terra na África do Sul, uma vez que a minoria branca continua a deter grande parte das terras. A emenda adoptada pela comissão conjunta de revisão constitucional carece de votação do Parlamento da África do Sul, mas, antes, pode ser remetida pela oposição para o tribunal.