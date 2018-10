Agnes Taylor absolvida dos crimes de tortura

Angola acorda do pesadelo para arrancar triunfo gordo

Exibição de gala, depois de recuperar do susto provocado pelo golo madrugador do adversário, deu aos Palancas Negras o controlo da liderança do Grupo I de apuramento para o CAN’2019, nos Camarões, mercê do triunfo (4-1), frente aos Mourabitounes da Mauritânia, ontem, no Estádio Nacional 11 de Novembro.