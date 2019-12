Mundo

Ahmed Salah apela À participação nas urnas nas eleições do dia 12

O general Ahmed Gaid Salah apelou, segunda-feira, aos argelinos “a manterem-se ao lado do país” e participarem, em massa, nas presidenciais do dia 12, que continuam a ser contestada nas ruas, noticiou, ontem, a AFP.

A Argélia é palco, desde Fevereiro, de um movimento (Hirak) de contestação inédita ao Governo no poder desde a independência em 1962. Após ter obtido em Abril a demissão de Abdelaziz Bouteflika, na chefia do Estado há 20 anos, o Hirak exige o afastamento do Governo e recusa as presidenciais.

Os cinco candidatos têm-se confrontado com grandes dificuldades no decurso da campanha face à hostilidade de grande parte da população. Observadores consideram que a participação pode ser fraca.