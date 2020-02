Mundo

AI denuncia “repressão” contra críticos do regime

A Amnistia Internacional (AI) denunciou, quinta-feira, em comunicado, uma campanha de “repressão” das autoridades marroquinas contra activistas e críticos do regime, com uma “vaga de prisões e perseguições arbitrárias”.

A ONG de defesa dos di-reitos humanos, citada pela AFP, diz ter registado, desde Novembro, a detenção de, pelo menos, dez pessoas condenadas a “penas severas” por terem criticado, nas redes sociais, o rei Mohamed VI, as instituições do Estado ou responsáveis da administração.

Quatro dos detidos foram condenados por “ofensa ao rei”, num país onde a monarquia é considerada “uma das três 'linhas vermelhas' da liberdade de expressão”, re-corda a Amnistia. Segundo a Constituição do reino alauita, a pessoa do monarca é “inviolável”.

A ONG recorda os casos dos artistas “Moul Hanout” e “Moul Kaskita”, activistas no YouTube, condenados a três e quatro anos de prisão, respectivamente, por terem criticado o rei e as instituições estatais. A condenação de um estudante liceal a três anos de prisão, de um jovem “rapper” a quatro anos ou ainda as perseguições judiciais contra o jornalista Omar Radi por ter criticado um juiz estão também incluídas na lista da Amnistia.

As autoridades marroquinas “devem retirar as acusações e libertar todas as pes-

soas perseguidas e condenadas por terem simplesmente exercido o seu direito à liberdade de expressão”, declarou Heba Morayef, directora regional para o Médio Oriente e África do Norte da Amnistia Internacional, citada no comunicado.