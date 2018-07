Mundo

Al-Shabab ataca base militar e causa 27 soldados mortos

Elementos do grupo Al-Shabab atacaram, no sul da Somália, uma base militar com uma viatura armadilhada, atingindo mortalmente 27 soldados, anunciou ontem o grupo radical islâmico, após uma explosão ter sido ouvida pelos moradores de uma cidade vizinha.

Este ataque segue-se a um atentado realizado nesta base, em Junho, pelos radicais islâmicos que deixou sete soldados feridos. O grupo luta para derrubar o Governo central e impor a sharia (lei islâmica).

Até ontem à tarde não se conheciam comentários das autoridades sobre o ataque à base de Baar Sanguni, situada a 50 quilómetros da cidade portuária de Kismayu.

“Atacámos primeiro a base com uma viatura armadilhada e depois invadimos o local”, disse o porta-voz do al-Shabab para as operações militares, Abdiasis Abu Musab. “Matámos 27 soldados e tomamos o controlo da base. Os outros soldados fugiram para a selva”, acrescentou. Segundo um oficial somali, o Exército enviou reforços para a base após ter tomado conhecimento de uma explosão e fortes combates na sequência do ataque dos rebeldes.

“Soubemos que houve uma explosão e fortes combates entre elementos do al- Shabab, que atacaram a base e as forças somalis. Até agora não temos mais detalhes”, precisou. Os habitantes da cidade de Jamame, a 70 quilómetros de Kismayu, disseram ter ouvido uma explosão, seguida de tiroteio.

“Ouvimos uma grande explosão depois da oração matinal. Seguiu-se uma forte troca de tiros. Isto ocorreu na direcção de Baar Sanguni”, explicou Abdullahi à Reuters.