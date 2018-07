Mundo

Alassane Ouattara admite ficar fora das eleições

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, admitiu ontem em Abidjan a possibilidade de não se candidatar às eleições presidenciais de 2020.

Fotografia: DR

Ao discursar por ocasião da assembleia-geral constitutiva do partido unificado, a União dos Houphouetistas para a Democracia e a Paz (RHDP), no qual foi designado presidente, Ouattara, que comparou o novo partido ao ANC da África do Sul, admitiu deixar o poder para as novas gerações.

O Presidente da Costa do Marfim apelou a um trabalho conjunto para que a transferência do poder para as novas gerações seja efectiva, em 2020. “O mundo mudou com a emergência de uma nova classe de dirigentes mais jovens, como Emmanuel Macron, 40 anos, o primeiro-ministro belga, 38, passando pelo primeiro-ministro da Áustria, de 31 anos”, sublinhou.

No que se refere à sua relação com Henri Konan Bédié, presidente do PDCI, e seu aliado desde 2005, Ouattara sublinhou que a porta do diálogo continua aberta.

A esse propósito, os novos dirigentes da União dos Houphouetistas para a Democracia e a Paz estão a contar ter nos próximos dias discussões com Henri Konan Bédié.

Na nova configuração da União dos Houphouetistas para a Democracia e a Paz, Ouattara é o presidente do partido, Henriette Dagri Diabaté, ocupa a posição de primeira vice-presidente e Albert Toikeusse Mabri, chefe da União para a Democracia e a paz da Côte d’Ivoire (UDPCI), o de segundo vice-presidente.