Alassane outtara demite governo mas reconduz Coulibaly

Em dois decretos, assinados no mesmo dia e quase à mesma hora, o Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, dissolveu o Governo e

reconduziu o primeiroministro, Amadou Coulibaly, a quem encarregou de formar um novo Executivo.

O reconduzido primeiroministro, aliado de longa data do Presidente da República, recebeu deste a indicação de chamar para o novo Governo pessoas exclusivamente ligadas à sociedade civil e ao Rassemblement des Houphoetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Com esta indicação presidencial, o Partido Democrático da Costa do Marfim sai da esfera governamental, o que alimenta a especulação

sobre a possibilidade de ele avançar com uma candidatura autónoma para as eleições de 2020. Terão sido, aliás, estas especulações que terão

levado o Presidente Ouattara a dissolver o anterior Governo, com o único objectivo de afastar este partido da esfera do poder.