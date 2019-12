Mundo

Alerta laranja contra o mau tempo em Moçambique

O Governo moçambicano emitiu domingo um alerta laranja para todas as províncias, na sequência do mau tempo que já provocou cinco óbitos e destruiu infra-estruturas na província de Cabo Delgado na época chuvosa em curso.

O mau tempo causou a destruição de várias infra-estruturas

Fotografia: DR

“Foi decretado o alerta laranja para todas as províncias, o que vai ajudar que se faça o pré-posicionamento. É importante que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades se prepare, de modo que, caso ocorra uma situação igual à que se regista em Cabo Delgado, as infra-estruturas já estejam lá implantadas para fazer a busca e salvamento”, disse a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua.

Além de destruir parcial e totalmente mais de 500 casas na cidade de Pemba, o mau tempo que se faz sentir em Cabo Delgado provocou o desabamento da ponte sobre o rio Montepuez, isolando sete distritos do Norte da província, disse fonte da Administração Nacional de Estradas na região à Lusa.

A activação do alerta visa dar celeridade à mobilização de recursos para a assistência a possíveis vítimas e à reposição de danos, tendo em conta que época chuvosa no país só termina em Abril.

“Devido à sua situação geográfica, temos de estar preparados, exortando as populações para se retirarem das zonas mais baixas ao longo dos rios”, declarou a ministra, que falava domingo durante um Conselho Coordenador de Emergência dirigido pelo primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, para avaliar a situação. Dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) indicam que pelo menos 2.650 pessoas em Cabo Delgado foram afectadas pelo mau tempo, que provocou o óbito de pelo menos cinco pessoas.

Além de Cabo Delgado, o mau tempo atingiu uma parte de Nampula, mas em regime fraco e moderado, segundo o delegado do INGC.