Mundo

Alerta máximo para o surto de Ébola

As autoridades sanitárias ugandesas reforçaram neste fim-de-semana as medidas de contenção consubstanciadas no decreto do alerta máximo face ao surto de Ébola na vizinha República Democrática do Congo (RDC).

Segundo fontes oficiais, mais de 50 mil congoleses cruzaram a fronteira e entraram no Uganda, durante o primeiro trimestre do ano em curso.

Esse fluxo migratório continua pelas zonas de Kisoro e Kanungu, indicou um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Tam Daniel Rogers.

Esses refugiados fogem da violência na região de Ituri, no oriente da RDC, local onde foram declarados 17 casos confirmados de Ébola, incluindo um morto, 21 casos prováveis e cinco suspeitos. Stephen Nsabiyunva, funcionário dos serviços de Saúde em Kisoro, disse à imprensa que o distrito solicitou trajes protectores ao seu ministério, para evitar que o pessoal sanitário seja infectada quando estiver a tratar pacientes suspeitos ou confirmados. Por seu turno, o sub-director dos serviços de Saúde geral no ministério ugandês, Henry Mwebesa, assegurou que o país está preparado para enfrentar um possível surto da doença.