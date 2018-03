Ali Bongo pretende debater segurança

Rei desfila com elegância no palco do Show do Mês

Na viragem do curto Fevereiro, com todo o seu romantismo, para o mais robusto Março, afectivamente ligado à mulher, as noites de sexta-feira e sábado foram preenchidas, no anfiteatro do Real Plaza Hotel, em Talatona, com a homenagem a Elias dya Kimuezo, o “Rei da Música Angolana”, na abertura da quinta temporada do Show do Mês, projecto cultural da produtora de espectáculos Nova Energia.