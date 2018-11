Ali Bongo transferido de Riade para Londres

ASA e 1º de Agosto reeditam velho “derbi”

Por força do envolvimento do campeão em título e do vice-campeão nas Afrotaças, a disputa da terceira jornada do Girabola abre amanhã, com realce para o "dérbi" entre o ASA e o 1º de Agosto, às 18h00, no Estádio Municipal dos Coqueiros, enquanto o Petro de Luanda defronta o Saurimo FC, às 16h00, no 11 de Novembro.