Aliado de Paul Kagame assassinado em Maputo

O presidente da comunidade ruandesa em Moçambique, Louis Baziga, considerado próximo do Presidente Paul Kagame, foi assassinado a tiro na segunda-feira à noite, nos arredores de Maputo, noticiaram as televisões moçambicanas citadas pela agência Lusa.

Polícia e órgãos de investigação moçambicanos estão no terreno para encontrar o autor do crime

O jipe todo-o-terreno no qual seguia foi interceptado e baleado por pessoas com armas de fogo quando seguia na Estrada Nacional Nº 4 , na cidade da Matola, subúrbios da capital moçambicana. Testemunhas informaram ao canal STV que pelo menos dois homens agiram rapidamente, dispararam contra o jipe e fugiram.

O corpo da vítima “chegou sem vida” ao Hospital Provincial da Matola, com sinais de vários tiros, disse Jéssica Matos, chefe das urgências, ouvida pela Televisão de Moçambique (TVM).

Baziga já tinha sido alvo de uma tentativa de assassínio em 2016 por três rwandeses, refugiados em Moçambique, por motivações políticas e divergências religiosas relacionadas com uma igreja situada no município da Matola. Depois de detidos, justificaram-se, alegando que Louis Baziga estava em Moçambique ao serviço do Governo do Rwanda para perseguir os refugiados.

Nos últimos anos, vários adversários políticos de Kagame, exilados no estrangeiro, foram mortos ou alvo de tentativas de assassínio atribuídas a Kigali. Paul Kagame, antigo líder da milícia ‘tutsi’ Frente Patriótica do Rwanda (FPR), entretanto convertida em partido político, dirige o país desde 2000, tendo sido reeleito em Agosto de 2017 com 98,7 por cento dos votos.



Lei dos Acordos de Paz

Ainda na segunda-feira, o Presidente Filipe Nyusi promulgou a Lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, refere um comunicado de imprensa da Presidência da República enviado ontem à Lusa.

A referida Lei foi aprovada há uma semana pela Assembleia da República de Moçambique. O pacto foi assinado por Filipe Nyusi e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, no dia 6 deste mês em Maputo, visando encerrar, formalmente, meses de confrontação militar entre as Forças de Defesa e Segurança e o braço armado do principal partido da oposição, na sequência da contestação aos resultados das eleições gerais de 2014.

Os entendimentos prevêem o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço armado da Renamo e a amnistia a pessoas que tenham cometido delitos no âmbito da violência militar relacionada com os confrontos entre as forças governamentais e a Renamo.

O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo é o terceiro entre o Governo da Frelimo e a Renamo. O primeiro foi assinado em 1992 em Roma para pôr termo à guerra civil de 16 anos e o segundo foi rubricado em Setembro de 2014 em Maputo, após confrontos entre o braço armado da Renamo e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas, na sequência da recusa do principal partido da oposição em reconhecer os resultados das eleições gerais.



Auditoria ao recenseamento



A Comissão Nacional de Eleições (CNE) recusou o pedido do Centro de Integridade Pública (CIP) para auditar o recenseamento eleitoral da província de Gaza, no Sul do país, cujos resultados são alvo de polémica.

A CNE anunciou em Junho ter recenseado 1,1 milhões de eleitores na província de Gaza, o que equivale dizer que 80 por cento da população é maior de 18 anos, quando os dados do INE indicam que ali existem 836 mil pessoas em idade eleitoral, ou seja, 329 mil a menos.

Devido à controvérsia em torno dos dados do registo eleitoral, o CIP, uma organização da sociedade civil moçambicana, pediu uma auditoria, que acaba de ser rejeitada, sob o argumento de que a matéria está a ser analisada pelas instâncias judiciais.