Mundo

Aliado da família Mugabe regressa ao Zimbabwe

Victor Carvalho

O homem que durante cerca de 10 anos teve nas mãos o dinheiro com que o Governo zimbabweano queria criar uma nova elite económica no país, acaba de anunciar a decisão de abandonar o exílio na África do Sul e regressar a Harare, onde sabe que terá que enfrentar a justiça que o acusa de vários crimes de corrupção.

Imprensa refere que Kasukuwere está envolvido num projecto político com vista as eleições

Fotografia: DR

Saviour Kasukuwere, que desempenhou vários cargos em governos de Robert Mugabe, o último dos quais o de ministro da Administração e Assuntos Locais, exilou-se na África do Sul na sequência dos incidentes que levaram à resignação do antigo Presidente da República.

Kasukuwere, que na altura dos incidentes chegou a estar refugiado na casa privada de Robert Mugabe, foi também o poderoso ministro da Indigenização, um departamento que tinha por missão financiar projectos destinados à criação de uma nova elite económica nacional, composta por jovens empresários negros e por antigos combatentes.

Pelas suas mãos passaram muitos milhões de dólares, resultantes da venda de diamantes, que foram usados com critérios pouco definidos e com contas nunca absolutamente acertadas.



Da fuga à ribalta

Na altura em que fugiu para a África do Sul, Saviour Kasukuwere estava a ser acusado da prática do crime de enriquecimento ilícito e de participação activa em vários casos de corrupção, alguns dos quais envolvendo directamente a família Mugabe. O seu regresso ao Zimbabwe foi preparado minuciosamente e envolveu a realização de um encontro com jornalistas, que viajaram de Harare até Joanesburgo, num hotel de luxo.

Nesse encontro, Saviour Kasukuwere evitou entrar em grandes detalhes, mas disse estar pronto a enfrentar a justiça, sublinhando que não tinha nada a temer pois considera-se inocente de tudo o que o acusam.

Tentando explicar a sua fuga de Harare com a perseguição de que diz ter estado a ser vítima e pela confusão que então reinava no país, Kasukuwere confirmou ser amigo da família Mugabe, mas fugiu à questão sobre se tinha alguma ambição política.

O que se sabe é que os seus advogados de defesa estiveram a negociar com as autoridades zimbabweanas o seu regresso ao país, em moldes que podem envolver um compromisso de compensação financeira por alguns dos crimes de que vem sendo acusado, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de outros processos.

Mais uma vez, a política pode entrelaçar-se com a justiça até, porque se trata de um dos mais fiéis aliados da família Mugabe, com o seu nome envolvido num projecto político liderado por Grace Mugabe e que se prepara para transformar em partido. Neste projecto, que deverá apresentar-se ao público a tempo de concorrer às eleições de Julho, envolve outros amigos da família Mugabe, como Jonathan Moyo e Patrick Zhuwao, respectivamente antigos ministros do Ensino Superior e do Trabalho.

Num encontro que Robert Mugabe manteve em Março com jornalistas estrangeiros, o único desde que resignou ao cargo de Presidente da República, foi abordada a questão de estar na forja a criação de um novo partido político, para o apoiar nas eleições de Julho.

Na altura, o antigo Presidente zimbabweano foi evasivo, mas não descartou categoricamente a possibilidade de regressar à vida política activa, apesar dos seus actuais 94 anos de idade. Mais recentemente, a imprensa zimbabweana avançou com notícias, segundo as quais estaria a ser constituído um novo partido, a ser liderado publicamente por Grace Mugabe, mas tendo o marido como grande mentor, para se apresentar a votos nas eleições de Julho deste ano.

Essas notícias apareceram na mesma altura em que a polícia estava a investigar o envolvimento de Grace Mugabe em casos de contrabando de marfim e de cumplicidade com empresários chineses em diversas ilicitudes, que colocavam mesmo em causa a imunidade que lhe foi outorgada pelo Governo devido ao seu estatuto de antiga primeira-dama.

Um partido político eventualmente liderado por Grace Mugabe teria desde logo o apoio de numerosos ministros de governos do seu marido e que não foram acomodados por Emmerson Mnangagwa.

Teria, também, um forte apoio nalgumas províncias do interior do país onde o nome de Robert Mugabe continua a ser respeitado como se ainda fosse o Presidente da República.