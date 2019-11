Mundo

Amnistia Internacional denuncia “Justiça paralela”no Egipto

A ONG Amnistia Internacional (AI) disse, ontem, que as autoridades egípcias estão a usar um sistema de “Justiça paralela” para reprimir a oposição ao Presidente Abdel Fattah al-Sisi, noticiou a Lusa.

Fotografia: DR

“No Egipto, a situação piora, a repressão endurece”, disse uma representante da AI em França durante numa conferência de imprensa em Paris. “No Egipto de Sisi, todos os críticos do Governo são vistos como potenciais terroristas”, frisou Katia Roux.

A organização de direitos humanos, sediada no Reino Unido, pediu a criação

de uma comissão independente para investigar o papel da Procuradoria de Segurança do Estado (SSSP) que, segundo a responsável, é parte integrante do plano repressivo do actual Governo egípcio.

Esse órgão judicial especial lida com actividades que podem ameaçar a segurança nacional,

em particular investigando activistas políticos

ou figuras islâmicas, algumas das quais da Irmandade Muçulmana e proibidas no Egipto.