Amnistia de Nguema recebida com reservas

Victor Carvalho

A comunidade internacional aplaudiu, com reservas, o anúncio feito pessoalmente a semana passada pelo Presidente Teodoro Obiang, de que decretou uma amnistia para todos os presos políticos do país.

Estas reservas são sustentadas com o facto de já por diversas vezes o Presidente da Guiné-Equatorial ter recuado depois de anunciar medidas que se relacionam, tal como esta, com os direitos humanos no seu país.

Uma das primeiras organizações a reagir foi a Amnistia Internacional que considerou que a decisão do Presidente de libertar prisioneiros detidos pelas suas actividades políticas e figuras da oposição “deve ser um efectivo primeiro passo no sentido da sua liberdade efectiva.”

De acordo com a responsável da organização para a defesa dos direitos humanos para a África Ocidental, Marta Colomer, “é preciso que o Presidente Obiang honre com a palavra agora dada e não se fique, depois, por meros actos sem consequências práticas.”

Num decreto anunciado à semana passada por Teodoro Obiang, o Governo anunciou conceder “amnistia geral a todos os condenados por delitos políticos e que se encontrem num processo judicial pelos mesmos delitos.” Esta decisão surge a poucos dias da realização de uma mesa de diálogo nacional, que deverá decorrer entre os dias 16 e 21 deste mês em Malabo, envolvendo o Governo e os partidos políticos legalizados, bem como agentes políticos do interior e da diáspora e ainda representantes da sociedade civil e de confissões religiosas.

Entre os convidados, vão estar representantes da comunidade internacional e a própria Amnistia Internacional.

Segundo o Governo, um dos grandes objectivos deste encontro é permitir uma elevada participação de todos os agentes políticos, tendo Teodoro Obiang garantido a liberdade e segurança a todos os participantes.



Iniciativa positiva

Diversas organizações internacionais aplaudiram a iniciativa para a realização do encontro, mas alertam para o facto de Teodoro Obiang ter que fazer mais do que decretar uma amnistia para que possa fazer um corte definitivo com a história de re-pressão que caracteriza a Gui-né-Equatorial.

A Amnistia Internacional recorda, por exemplo, que o Presidente tomou uma decisão semelhante em 2014, quando se realizou o último diálogo nacional, mas nem todos os presos políticos foram então libertados.

“Durante décadas, activistas, membros da oposição e dissidentes têm sido confrontados com prisões arbitrárias e detenções, sem acu-

sação nem contacto com familiares ou advogados, enquanto alguns têm sido torturados”, refere Marta Colomer, na mesma nota.

Por seu lado, os principais partidos da oposição na Guiné Equatorial, os Cidadãos para a Inovação (CI) e a Convergência para a Democracia Social (CPDS), receberam com agrado, mas também com desconfiança, a amnistia decretada pelo Presidente Teodoro Obiang.

A oposição, tanto na Gui-né-Equatorial como no exílio, tinha exigido uma amnistia geral como um dos requisi-tos para poder iniciar um diálogo nacional.

A Guiné-Equatorial aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014, mediante um roteiro de adesão que previa, entre outras medidas, a abolição da pena de morte - ainda vigora uma moratória - e a disseminação do uso da língua portuguesa.