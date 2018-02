Amnistia deseja que Presidente garante direitos

A Amnistia Internacional (AI) deseja que o sucessor do Presidente sul-africano, Jacob Zuma, faça tudo o que estiver ao seu alcance para que o Estado garanta o acesso à justiça a todas as vítimas de violação dos direitos humanos,

Reagindo à demissão de Jacob Zuma na quarta-feira, a directora executiva de AI na África do Sul, Shenilla Mohamed, frisou que, "sob a Presidência de Jacob Zuma, a África do Sul conheceu graves violações dos direitos humanos".

"O seu sucessor, Cyril Ramaphosa, deve então fazer tudo o que puder para que o Estado faça da melhoria desta situação uma prioridade", deseja a responsável da Amnistia Internacional na África do Sul.