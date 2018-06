Mundo

ANC conquista terreno à Aliança Democrática

Victor Carvalho

O Congresso Nacional Africano (ANC) conquistou terreno ao principal partido da oposição, a Aliança Democrática, em eleições intercalares realizadas em quatro círculos, dois em Western Cape e outros dois no KwaZulu-Natal

Fotografia: DR

A comissão Eleitoral da África do Sul divulgou oficialmente hoje o resultado das eleições intercalares realizadas em duas províncias do país, Western Cape e KwaZukulu-Natal, confirmando o triunfo do ANC face à Aliança Democrática, principal partido da oposição. Nos dois círculos eleitorais da província de Western Cape, a diferença entre os dois partidos foi de 17 por cento, enquanto no KwaZuku-Natal foi de apenas 9,6 por cento. Com estes resultados, a Aliança Democrática vê a sua posição naquelas duas províncias enfraquecida o que permite ao ANC olhar com maior optimismo, mas ainda com alguma preocupação, para as eleições gerais previstas para o próximo ano. O líder da Aloiança Democrática em Western Cape, Bonginkosi Madikizela, admitiu que este desfecho traz mais desafios para o seu partido, não escondendo a frustração por um resultado que disse ser \"totalmente inesperado\". \"Não é segredo que, a partir de agora, temos pela frente uma série de desafios, sobretudo na Cidade do Cabo, onde contávamos ter um apoio substancialmente mais forte\", disse em declarações à imprensa nas quais também lamentou que os pequenos partidos tenham \"dispersado os seus votos\". Bonginkosi Madikizela, sublinhou que tem de aceitar o resultado da votação, mas sublinhou que não está feliz e que irá trabalhar para as próximas eleições nacionais e provinciais. Um dos problemas com que a Aliança Democrática se debateu foi com a pouca disponibilidade do seu líder, Mmusi Maimane, para participar nos comícios e encontros realizados com a população votante daquelas duas províncias.

