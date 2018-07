Mundo

ANC inicia em Gauteng corrida para as eleições

O Congresso Nacional Africano (ANC) iniciou ontem na província de Gauteng, uma conferência de três dias para escolher a sua nova direcção naquela zona, em preparação para as eleições gerais do próximo ano na África do Sul.

Mil e 600 delegados do ANC provenientes das cinco regiões da província mais populosa da África do Sul, com mais de 12 milhões e 200 mil habitantes, estão a debater as estratégias do partido para o escrutínio de 2019.

Os participantes vão também escolher os seus dirigentes provinciais, poucos dias após uma tentativa fracassada de suspender a conferência por parte de facções do partido.

Quarta-feira, a Alta Corte de Joanesburgo rejeitou um pedido dos representantes do ANC na região de Ekurhuleni que tentavam obter uma ordem judicial para impedir a realização do encontro de três dias, por considerarem que há carência de recursos financeiros.

/>Motaletale Modiba, porta-voz do ANC nessa província, disse que aqueles que recorreram ao tribunal tinham “más intenções” e tentaram fazer com que a conferência fosse suspensa.

Entretanto, a imprensa informa que embora não haja dúvida sobre a reeleição de David Makhura como presidente do ANC em Gauteng, devido ao apoio maioritário de todas as regiões da província, existem várias correntes sobre quem ocupará os cargos de vice-presidente, secretário e tesoureiro.

Os delegados consultados pela imprensa asseguraram que o problema estará solucionado antes do início da votação, que decorrerá amanhã.na região.