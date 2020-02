Mundo

Antigo Chefe da Secreta da RDC desmente as acusações

O antigo chefe da Agência Nacional de Reconhecimento, Serviços Secretos congoleses, Kalev Mutond, acusado de “tentativa de desestabilizar o país”, disse, ontem, em Kinshasa, desconhecer da proibição de sair do país e negou as acusações que lhe foram feitas.

Fotografia: DR

Ouvido a 12 de Fevereiro, no Aeroporto Internacional de Ndjili, em Kinshasa, por posse ilegal de um passaporte diplomático, Mutond foi proibido pela Direcção- Geral de Migração de deixar o país, mas o mesmo diz não ter sido informado da decisão. Segundo o “Jeune Afrique”, Mutond, que ia ao Uganda, via Addis Abeba, foi interrogado no gabinete da ANR no aeroporto, antes de ser posto em liberdade.

Mutond foi interpelado por ter viajado com um passaporte diplomático que usou na qualidade de conselheiro do Primeiro-Ministro, Sylvestre Ilunga. Oficialmente, este ainda não criou tal gabinete, por isso, Kalev Mutond não tinha o direito de usar o referido documento.