Antigo ministro do Interior também sai do Parlamento

O antigo ministro sul-africano do Interior, Malusi Gigaba, que na próxima terça-feira deveria responder no Parlamento a acusações de participação em diferentes casos de corrupção, escreveu uma carta à presidente daquela instituição, Baleka Mbete, onde apresentou a sua demissão do cargo de deputado pelo ANC, que deveria agora automaticamente assumir depois de ter saído do Governo.

Fotografia: DR

Dois dias antes, Gigaba havia renunciado também ao cargo de ministro do Interior, alegando que o fazia "para o bem do país e do partido" e para "libertar" o Presidente de uma "pressão indevida que o impedia de concentrar-se em melhorar a vida dos habitantes da África do Sul."