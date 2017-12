Mundo

Antigo Presidente condenado por insulto

Um tribunal do Egipto condenou o antigo presidente Mohammed Morsi e outros 18 acusados por insulto ao sistema judicial, com uma sentença de três anos de prisão.

Antigo Presidente Morsi foi “destituído” do cargo

Fotografia: AFP

A sentença foi conhecida na sexta-feira e pode ainda ser alvo de recurso. Entre os acusados figuram activistas políticos como Alaa Abdel-Fattah ou o analista político Amr Hamzawy. Adbel-Fattah encontra-se a cumprir já uma sentença de cinco anos por participar num protesto ilegal em 2013, enquanto Hamzawy vive no exílio.

Morsi, o primeiro presidente livremente eleito no Egipto, foi destituído em 2013 após protestos de milhares de cidadãos, seguidos de um golpe militar. O antigo presidente já enfrentou julgamentos por uma série de acusações, incluindo de espionagem e de conspirar com grupos estrangeiros.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou na sexta-feira ao seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, para expressar condolências pelo atentado cometido contra a igreja de Mar Mina, situada nos arredores do Cairo.

“O Presidente Donald Trump falou hoje [sexta-feira] com o Presidente Abdel Fattah al-Sisi, para expressar condolências ao povo do Egipto depois do ataque contra os fiéis e forças de segurança da cidade de Helwan”, informou a Casa Branca em comunicado.

Trump condenou o ataque e reiterou a al-Sisi o apoio dos Estados Unidos ao seu país contra o terrorismo.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque de sexta-feira contra uma igreja cristã copta em Helwan, sudeste da capital egípcia, um atentado que provocou pelo menos nove mortos, entre os quais dois militares e um oficial da Polícia Nacional.

Em comunicado difundido pelo organismo de propaganda Amaq, o EI refere que um grupo de combatentes dependentes do EI realizou um ataque contra a igreja de Mar Mina.