Mundo

Antigos combatentes têm novo subsídio

Os antigos combatentes da Guiné-Bissau terão aumentos nas pensões de reforma a partir do fim deste mês, anunciou quinta-feira o primeiro-ministro, Aristides Gomes, à margem de uma reunião com os ex-militares na presença do Chefe do Estado.

Fotografia: DR

Os veteranos, conhecidos no país por antigos combatentes da liberdade da pátria, foram pedir explicações ao primeiro-ministro, numa conversa que fizeram questão que fosse testemunhada pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, sobre o facto de as suas pensões de reforma não terem sido aumentadas como ocorreu com o resto dos funcionários públicos. Na quarta-feira, um grupo de veteranos realizou um protesto em frente ao Palácio da Presidência, numa altura em que José Mário Vaz se preparava para sair para um encontro com as chefias militares. Na reunião, o primeiro-ministro Aristides Gomes explicou aos veteranos que os reajustes nas pensões vão ser recebidos a partir do mês de Outubro, com retroactivos em relação a Setembro.