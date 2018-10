Mundo

Antigos Presidentes apelam ao diálogo entre os partidos

Os antigos presidentes de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada e Pinto da Costa, apelaram ontem à serenidade, face à “tensão política e social reinante”e propuseram um encontro entre todos os partidos que participaram nas eleições legislativas.

Fotografia: DR

Num comunicado, os dois antigos Presidentes afirmam estar "profundamente preocupados com o elevado nível de tensão política e crispação social" após as eleições.

O documento diz que “urge que os ânimos serenem e que a razão e o bom-senso se sobreponham às paixões partidárias”. No comunicado é feito um convite às formações políticas para um encontro em busca de uma saída para a actual crise”.

Segundo os resultados provisórios, a ADI venceu as eleições legislativas, obtendo 25 dos 55 lugares no Parlamento, seguida do MLSTP, com 23. A coligação opositora, formada pelo PCD-UDD-MDFM, conseguiu cinco deputados e foram ainda eleitos dois deputados independentes.A oposição, que consegue, em conjunto, 28 lugares no Parlamento, reclamou maioria absoluta, mas o primeiro-ministro disse esperar que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, chame a ADI para formar Governo.