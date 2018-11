Mundo

Anunciada a criação de uma nova capital

As autoridades sul-sudanesas anunciaram a construção de uma nova capital para o mais jovem país do planeta, após uma devastadora guerra civil que deixou milhares de mortos, noticiou a Prensa Latina.

Fotografia: DR

A próxima capital irá chamar-se Ramciel e estará localizada no estado de Los Lagos, um dos dez que conformam a federação deste país, numa região que outrora funcionou como santuário de rinocerontes, precisou o porta-voz oficial do Governo.

Com a proclamação da independência em 2011, na sequência do referendo que determinou a separação do norte do país, onde reside a população de etnia árabe e confissão muçulmana, esta nação da África oriental rica em petróleo, mas carente de infra-estruturas, fixou a sua capital em Juba, sobre a qual não existem edificações adequadas para albergar os organismos do Estado ou hotéis.

O primeiro passo será dado já esta semana, quando uma equipa de engenheiros marroquinos e sul-coreanos encarregues de elaborar os planos de urbanização visitarem a zona escolhida para efectuar as demarcações do terreno. Os cinco anos de guerra civil sul-sudanesa terminaram em Agosto passado, quando o Presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e o seu ex-primeiro vice-presidente, Riek Machar, assinaram um acordo de paz que contempla o regresso do segundo ao cargo e a formação de um Governo encarregue de organizar eleições num prazo de oito meses.

A confrontação causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e a deslocação de dois milhões e 500 mil.