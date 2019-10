Mundo

Anunciado inquérito à tentativa de golpe

O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, anunciou quinta-feira que há um inquérito em curso na sequência de ter denunciado, na segunda-feira, uma tentativa de golpe de Estado no país.

“Um inquérito está em curso. É preciso que estas pessoas digam o que querem dizer com isso. Ao que parece, o autor principal diz que a voz não é dele, mas hoje em dia há técnicas para autenticar documentos áudio e vídeo”, afirmou o Primeiro-Ministro, que falava aos jornalistas em Bissau.

Na segunda-feira à noite, o Primeiro-Ministro guineense, Aristides Gomes, denunciou uma tentativa de golpe de Estado, envolvendo o general Umaro Sissoco Embaló, que considerou a acusação como “mentira e calúnia.” Além da denúncia, foi divulgado um áudio com a alegada voz de Umaro Sissoco Embaló, como prova, que o general nega ser sua. “O inquérito está em curso, nós não declarámos guerra a ninguém e estamos simplesmente a cumprir o nosso dever de gente que gere o aparelho do Estado. Quando é assim, em toda a parte do mundo, é um inquérito que se faz e vamos ver quais serão os resultados”, adiantou.

Aristides Gomes disse, também, que o Governo está focado na “preparação das eleições” presidenciais, marcadas para 24 de Novembro, e em que tudo esteja a postos para o início da campanha eleitoral, que vai decorrer entre 1 e 22 de Novembro.

A representante do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na Guiné-Bissau disse estar confiante que as presidenciais no país se vão realizar a 24 de Novembro, de forma livre e justa. Segundo Hadizatou Sori-Coulibaly, quando o ciclo eleitoral terminar, as Nações Unidas poderão continuar a reconfigurar a missão de construção de paz no país.