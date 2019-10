Mundo

Apoiantes de Kabila admitem candidatura às eleições de 2023

Os apoiantes do ex-Presidente da República Democrática do Congo (RDC) Joseph Kabila afirmaram, hoje, que não há qualquer obstáculo na Constituição do país que impeça o anterior Chefe de Estado de candidatar-se em 2023.

Fotografia: DR

De acordo com o antigo chefe do gabinete de Kabila, em declarações à AFP, o ex-Presidente vai assumir, por agora, o papel de senador vitalício, um cargo atribuído aos antigos Chefes de Estado da RDC.

A declaração foi feita no final de uma reunião de avaliação do Partido das Pessoas para a Reconstrução da Democracia (PPRD), em Lubumbashi, cidade no sudeste do país e com forte apoio a Kabila. Na véspera, o PPRD anunciara o “fim das férias” para Kabila, tendo-lhe oferecido o cargo de presidente nacional do partido, que antes não existia. Joseph Kabila vai agora adoptar o cargo de senador vitalício, de acordo com a lei sobre o estatuto dos antigos Chefes de Estado, aprovada em Julho de 2018 e que, de momento, apenas o abrange.