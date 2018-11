Apreendida droga no valor de 47 milhões de dólares

"Capitão" Mateus Galiano reforça grupo de trabalho

Galiano, capitão dos Palancas Negras e avançado do Boavista de Portugal, é aguardado hoje em Luanda para o jogo com os Cavalos do Burkina Faso, no próximo domingo à tarde, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para a quinta jornada do Grupo I de apuramento para a fase final da 32ª edição da Taça de África das Nações (CAN), a ter lugar de 15 de Junho a 13 de Julho de 2019, nos Camarões.