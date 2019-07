Mundo

Argélia e Níger acordam mecanismos de defesa para a fronteira comum

A Argélia e o Níger chegaram a um entendimento para a entrada em funcionamento, até ao final do ano, de um comité bilateral que se encarregará de criar os mecanismos de defesa da fronteira comum, soube a Pana de fonte oficial em Argel.

Fotografia: DR

A decisão foi tomada em Argel no termo de um encontro entre o Primeiro-Ministro argelino, Noureddine Bedouie, e o homólogo nigerino, Brigi Rafini. A decisão insere-se na estratégia dos dois países para fazerem face aos desafios de segurança na região do Sahel, nomeadamente aos que são impostos pela situação na Líbia. Na mesma ocasião, o ministro nigerino do Interior, Colectividades Locais e Administração do Território, que fez parte da comitiva do Primeiro-Ministro Rafini, avistou-se com o homólogo argelino, Salaheddine Dahmoune, para um maior afinamento sobre o modo de funcionamento prático do referido comité.