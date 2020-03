Mundo

Aristides Gomes denuncia cerco à residência privada

O Primeiro-Ministro guineense, Aristides Gomes, denunciou, ontem, que a residência privada está “cercada de militares fortemente armados”, sem o seu conhecimento. Numa publicação, na rede social Facebook, dirigida aos guineenses e à comunidade internacional e à qual a Lusa teve acesso, Aristides Gomes questiona se o plano para o “silenciar”, que tem denunciado nos últimos dias, “está em execução”.

Aristides Gomes foi demitido do cargo de Primeiro-Ministro pelo autoproclamado Presidente

Fotografia: DR

A Lusa passou à frente da residência de Aristides Gomes, no centro de Bissau, e viu que a Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) estacionada no país desde 2012, não estava no local, onde era visível a presença de uma viatura das forças de segurança, bem como alguns elementos. A Ecomib também não estava estacionada no Palácio da Presidência.

Em declarações aos jornalistas, na terça-feira, antes de viajar em visita oficial para o Senegal, Níger e Nigéria, o autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse que tinha dado ordens para que as forças da Ecomib fossem acantonadas, lembrando que a sua missão termina no final do mês de Março.

Na ocasião, Embaló disse, também, que mandou cancelar a missão de peritos constitucionais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), porque no país há constitucionalistas e o Supremo Tribunal de Justiça.

“Não foi a CEDEAO que cancelou, eu é que ordenei ao Primeiro-Ministro para cancelar. A Guiné-Bissau é um país soberano. Nós não podemos trazer aqui peritos em Direito, temos o Supremo Tribunal, isso seria até uma forma de subalternizar o órgão supremo da Nação em termos de jurisprudência. Eu é que mandei cancelar”, afirmou Umaro Sissoco Em-baló quando, na terça-feira à noite, segundo a Lusa, falava aos jornalistas em Bissau antes de viajar para uma digressão que o levará ao Níger, Senegal e Nigéria.



Envolvimento internacional

A CEDEAO tinha anunciado, na sexta-feira, o envio de uma missão de alto nível à Guiné-Bissau a partir de segunda-feira, para ajudar a resolver o contencioso eleitoral, mas o Governo liderado por Nuno Nabian, nomeado por Sissoco Embaló, anunciou que a missão da organização regional não era bem-vinda no país. A CEDEAO acabou por anunciar o cancelamento da missão no domingo.

O ministro da Defesa do Governo de Nuno Nabian, general Sandji Fati, respondeu, ontem, que não há caça “às bruxas” na Guiné-Bissau, lembrando que a segurança passou a ser garantida pelos guineenses, depois do acantonamento da força internacional.

O general explicou que o mandato da Ecomib está no fim, termina em 30 deste mês e neste sentido decidiu-se pelo acantonamento e desmontagem do dispositivo a partir de terça-feira.

Dado como vencedor das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, Umaro Sissoco Embaló tomou posse como Presidente, sem aguardar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em relação a um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

“Nós não podemos receber constitucionalistas de outros países, temos aqui constitucionalistas. A Guiné-Bissau tem Justiça e eu confio nos nos-

sos magistrados em geral, não é só no Supremo. Não tenho de banalizar as instituições da República da Guiné-Bissau”, sublinhou Umaro Sissoco Embaló.

“Ordenei, segunda-feira, ao Primeiro-Ministro o acantonamento das forças da Ecomib. Não estamos em guerra e hoje é a última vez que vão ver uma caravana da Ecomib na minha escolta pessoal. Eu confio nas forças da República da Guiné-Bissau. Quem ga-rante a segurança é o Governo e o Primeiro-Ministro já tem dispositivos montados para garantir a segurança de todas as pessoas”, afirmou.

Embaló disse, também, que respeita o “jogo que está a decorrer no Supremo Tribunal de Justiça e está quase no fim. “Confio nos nossos tribunais e espero que se pronunciem sobre essa matéria”, salientou.